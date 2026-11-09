استاندار گیلان گفت: با نوسازی توربین‌های قدیمی، استفاده از فناوری‌های جدید و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری، منجیل می‌تواند به شهرک انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در جلسه بررسی افزایش ظرفیت نیروگاه بادی منجیل که با حضور مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران و معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به پیشینه گیلان در تولید انرژی بادی، گفت: گیلان از جمله استان‌های پیشرو کشور در تولید انرژی‌های نو است و تولید انرژی بادی در ایران از منطقه منجیل آغاز شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منجیل در بهره‌گیری هم‌زمان از انرژی باد و خورشید، افزود: این منطقه از شرایط اقلیمی مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است و می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی، آن را به یک شهرک جامع انرژی تبدیل کرد.

استاندار گیلان با اشاره به پایین بودن ظرفیت تولید برخی توربین‌های موجود در نیروگاه بادی منجیل در مقایسه با ظرفیت این منطقه، گفت: با وجود پیشرفت فناوری توربین‌های بادی، بخشی از تجهیزات نیروگاه بادی منجیل با ظرفیت حدود ۴۰۰ کیلووات فعالیت می‌کنند؛ در حالی که امکان استفاده از توربین‌های جدید با ظرفیت چند مگاواتی وجود دارد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه بهره‌برداری و قرارداد‌های موجود در نیروگاه بادی منجیل، افزود: باید با بررسی شرایط فعلی و ظرفیت‌های واقعی منطقه، در صورت لزوم، وزارت نیرو و شرکت‌های متولی در خصوص اصلاح قرارداد‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین اقدام کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید توربین‌های بادی با توان ۲ و نیم مگاواتی در داخل کشور، افزود: استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی و جایگزینی تدریجی توربین‌های قدیمی با تجهیزات جدید، می‌تواند زمینه افزایش قابل توجه تولید برق در این منطقه را فراهم کند.

استاندار گیلان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه بهره برداری از انرژی خورشیدی در مناطق مستعد استان خبر داد و گفت: مذاکراتی با مجموعه سپاه برای استفاده از زمین‌های یک پادگان در محدوده منجیل و توافق اولیه برای فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های سرمایه‌گذار برای تولید انرژی خورشیدی انجام شده است.

به گفته حق‌شناس، با فراهم شدن بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌توان از ظرفیت این زمین‌ها برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه استفاده و در کنار نوسازی نیروگاه بادی، مجموعه‌ای متنوع از منابع تولید انرژی پاک را در منطقه ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه تجهیزات قدیمی نیروگاه بادی منجیل دیگر پاسخگوی ظرفیت‌های فناورانه امروز نیست، گفت: توسعه این مجموعه به نوسازی توربین‌ها، تسهیل حضور سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند داخلی نیاز دارد تا منجیل بار دیگر جایگاه متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی خود را در تولید انرژی کشور به دست آورد.