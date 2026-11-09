مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از بازگشایی بیش از ۳۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان در شبانه‌روز گذشته با تلاش ۶۰ راهدار و به‌کارگیری ۲۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری روز دوشنبه در بازدید از مراحل بازگشایی جاده‌های برفی استان افزود: به دنبال بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی، با تلاش بی‌وقفه ۶۰ راهدار و بکارگیری ۲۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، بیش از ۳۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان برف‌روبی و پاک‌سازی شد و چندین دستگاه خودروی گرفتار در برف در محور چالدران شوط نجات یافتند.

وی بیان کرد: عملیات راهداری زمستانی در ۲۴ ساعت گذشته با تمرکز بر بازگشایی و تثبیت تردد ایمن در محورهای کوهستانی و برف‌گیر استان با موفقیت به اجرا درآمد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: مرکز مدیریت راه‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ در این مدت پاسخگوی افزون بر ۲۰۰ تماس مردمی بود و کارشناسان این مرکز آخرین اطلاعات پیرامون وضعیت جوی، انسدادها و تردد ایمن در جاده‌ها را به صورت لحظه‌ای در اختیار هم‌استانی‌ها و رانندگان قرار دادند.

بازگشایی محور روستایی گاومیشان مهاباد پس از ۱۰ ساعت تلاش بی‌وقفه راهداران

وی اظهار کرد: بارش شدید باران و طغیان آب در محورهای مواصلاتی شهرستان مهاباد، شب گذشته موجب مسدود شدن مسیر دسترسی به روستای گاومیشان شد.

شکری افزود: به‌دنبال این انسداد، راهداران اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد در عملیاتی فشرده و ۱۰ ساعته، با جای‌گذاری و نصب ۱۰ شاخه لوله بتنی یک‌متری جهت هدایت جریان آب، موفق شدند مسیر را به‌صورت موقت بازگشایی و تردد ایمن اهالی را برقرار کنند.

وی ادامه داد: عملیات برفروبی و نمک‌پاشی در گردنه قوری‌گل محور چالدران - خوی نیز در شبانه روز گذشته انجام و استمرار داشت که راهداران اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با عملیات تیغه‌زنی و نمک‌پاشی در گردنه برف‌گیر «قوری‌گل» زمینه تردد خودروها و بازگشایی مسیر را فراهم کردند.