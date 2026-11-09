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هفته چهاردهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر روسیه پایان یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
زنیت سنت پترزبورگ ۲ - ۲ روستوف
سمره ۲ - ۰ گازوفیک اورنبرگ
لوکوموتیو مسکو ۰ - ۱ روبین قازان
اسپارتاک مسکو ۲ - ۱ آکرون
بالتیکا کالنینگراد ۰ - ۱ دینامو ماخاچ قلعه
- در تیم ماخاچ قلعه محمد جواد حسین نژاد هافبک ایرانی به طور کامل در میدان حاضر بود و در دقیقه ۴ پاس گل تیمش را ارسال کرد.
کراسنودار ۴ - ۲ زسکامسکو
آخمت گروژنی ۱ - ۰ رودینا مسکو
فاکل فرونزه ۱ - ۲ دینامو مسکو
در جدول تیمهای زنیت سنت پترزبورگ با ۳۰، دینامو مسکو با ۲۸، زسکامسکو و اسپارتاک مسکو با ۲۶ امتیاز در ردههای اول تا چهارم قرار گرفتند. تیم دینامو ماخاچ قلعه (تیم محمد جواد حسین نژاد) با ۱۳ امتیاز به رده یازدهم نزول کرد.