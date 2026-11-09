به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

زنیت سنت پترزبورگ ۲ - ۲ روستوف

سمره ۲ - ۰ گازوفیک اورنبرگ

لوکوموتیو مسکو ۰ - ۱ روبین قازان

اسپارتاک مسکو ۲ - ۱ آکرون

بالتیکا کالنینگراد ۰ - ۱ دینامو ماخاچ قلعه

- در تیم ماخاچ قلعه محمد جواد حسین نژاد هافبک ایرانی به طور کامل در میدان حاضر بود و در دقیقه ۴ پاس گل تیمش را ارسال کرد.

کراسنودار ۴ - ۲ زسکامسکو

آخمت گروژنی ۱ - ۰ رودینا مسکو

فاکل فرونزه ۱ - ۲ دینامو مسکو

در جدول تیم‌های زنیت سنت پترزبورگ با ۳۰، دینامو مسکو با ۲۸، زسکامسکو و اسپارتاک مسکو با ۲۶ امتیاز در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. تیم دینامو ماخاچ قلعه (تیم محمد جواد حسین نژاد) با ۱۳ امتیاز به رده یازدهم نزول کرد.