به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ ملکشاهی معاون نیروی انسانی سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: مشمولان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج برای بهره‌مندی از این طرح اقدام کنند.

روند بررسی پرونده‌ها و صدور کارت پایان خدمت برای سایر واجدان شرایط در مریوان نیز همچنان ادامه دارد.