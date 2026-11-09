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در مراسمی کارت پایان خدمت جمعی از مشمولان غایب واجد شرایط طرح انصار اهدا شد. طرحی که فرصتی دوباره برای تعیین تکلیف خدمت سربازی مشمولان دارای بیش از ۸ سال غیبت فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ ملکشاهی معاون نیروی انسانی سپاه بیتالمقدس کردستان گفت: مشمولان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج برای بهرهمندی از این طرح اقدام کنند.
روند بررسی پروندهها و صدور کارت پایان خدمت برای سایر واجدان شرایط در مریوان نیز همچنان ادامه دارد.