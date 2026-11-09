به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ مهدی حسن‌زاده اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام برداشت غیرمجاز ۱۹۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی توسط فردی ناشناس، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد مالباخته از طریق فضای مجازی در گروهی با عنوان «قرعه‌کشی وام خانگی» عضو شده و پس از واریز وجه، هیچ‌گونه خدماتی دریافت نکرده است.

فرمانده انتظامی بردسکن ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و هماهنگی با مقام قضایی، موفق به شناسایی متهم در یکی از استان‌های غربی کشور شدند و با همکاری پلیس استان مقصد، ضمن اقدام برای دستگیری متهم، مبلغ کلاهبرداری‌شده را مسدود و به حساب مالباخته بازگرداندند.

سرهنگ حسن‌زاده توصیه کرد: مردم پیش از هرگونه واریز وجه در فضای مجازی، از اعتبار و هویت فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات اطمینان حاصل کنند و در صورت بروز مشکلات سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس بگیرند.