به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پورمختار افزود: بر اساس قوانین و ضوابط جاری، صاحبان مشاغل و مودیان تا سقف سود سالانه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف هستند و مودیانی که میزان فروش آنها بیش از ۷۲۰ میلیارد ریال باشد، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.

وی با اشاره به رویکرد عدالت‌محور نظام مالیاتی اضافه کرد: در حوزه مالیات فعالان اقتصادی استان در سال جاری، مالیات ۷۷ درصد از مشاغل استان به طور کامل صفر (معاف) شده و تنها ۲۲ درصد از اصناف مشمول پرداخت مالیات بوده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در ادامه از تکمیل ۴۸ پروژه نیمه‌تمام عمرانی در سطح استان از محل درآمدهای مالیاتی و طرح نشاندار کردن مالیات‌ها خبر داد و گفت: این پروژه‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش، سلامت و راه‌ها را در بر می‌گیرند.

پورمختار کل اعتبار در نظر گرفته‌ شده برای تکمیل این پروژه‌های ناتمام از محل مالیات‌های نشاندار و اعتبارات استانی را ۱۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان، یک‌هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال در حوزه مدرسه‌سازی و ۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال برای اجرای ۱۲ طرح در حوزه سلامت و درمان اختصاص یافته است.

وی هدف از اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در استان را ارتقای شفافیت در زمینه نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح مودیان می‌توانند به دلخواه خود، محل دقیق صرف مالیات پرداخت‌شده را برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استان انتخاب و نشانه‌گذاری کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی اظهار کرد: مودیان خوش‌حسابی که به انحای مختلف از شرایط اقتصادی دوران جنگ متاثر بوده‌اند، پس از قطعی شدن مالیات می‌توانند بدهی مالیاتی خود را به صورت تقسیطی و حداکثر در ۱۰ قسط پرداخت کنند.