به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص اقلیمی، همواره در معرض وقوع سیلاب‌های مخرب قرار دارد؛ چنان‌که حوادث گذشته خسارات سنگینی به مناطق مختلف وارد کرده است. در همین راستا، اجرای طرح‌های پیشگیرانه آبخیزداری به عنوان یکی از راه‌کارهای اصلی مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته کرمی‌نور، معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، سازه آبخیزداری روستای مرتضی‌آباد طی بارش‌های چند روز گذشته عملکرد بسیار مطلوبی در مهار رواناب، کاهش سرعت جریان آب و رسوب‌گیری از خود نشان داد.

این سازه با کنترل فرسایش خاک، فرصت مناسبی برای نفوذ آب در زمین فراهم کرده و خروج تدریجی آن به تقویت رطوبت خاک و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی منجر می‌شود.

تاکنون ۸۰۰ سیل‌بند و سازه آبخیزداری در نقاط مختلف استان قزوین احداث شده است که علاوه بر حفاظت از تأسیسات پایین‌دست در برابر خسارت سیلاب، نقش کلیدی در توسعه و پایداری منابع آب زیرزمینی استان ایفا می‌کنند.









