مراسم رونمایی از مجموعه پنج‌جلدی «راهبرد‌های تحولی تهذیب و تربیت» با حضور مسئولان و اندیشمندان حوزوی در محل خبرگزاری حوزه برگزار شد. این مجموعه گامی نوین در راستای ارتقا و به‌روزرسانی نظام تربیتی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عالم‌زاده نوری، معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه کشور، در مراسم رونمایی از مجموعه کتب ۵ جلدی راهبرد‌های تحولی تهذیب و تربیت با اشاره به رویکرد جدید این معاونت گفت: در دوره جدید تلاش شد تا با اتخاذ یک رویکرد تحولی، نرم‌افزار تربیت و ارتقای شخصیتی عالمان دین به‌روزرسانی شده و در مداری بالاتر ارتقا یابد. برای تحقق این مهم، گفت‌و‌گو‌های متعددی با صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت شکل گرفت.

وی با اشاره به تغییر چشم‌انداز تربیت در حوزه‌های علمیه افزود: چشم‌انداز گذشته تهذیب در حوزه‌ها، «عالم متقی» بود؛ اما در چشم‌انداز جدید، تربیت «عالم ربانی مجاهد راهبر» با چهار ویژگی مشخص به عنوان غایت تربیتی تعیین شده است. این چشم‌انداز به‌تفصیل ذیل نظریه «تربیت آرمانی توحیدی» در کتاب مبسوط آن تبیین شده است.

معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه کشور خاطرنشان کرد: تربیت آرمانی توحیدی، یک رویکرد حاکم و راهبرد تربیتی فراسعی است که در ۱۳ ساحت تربیتی جاری می‌شود و ثمره آن، تربیت جامع و متوازن عالمان دینی خواهد بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عالم‌زاده نوری در خصوص جامعه مخاطب و کاربرد این مجموعه گفت: مهم‌ترین هدف از تهیه این آثار، ارتقای نرم‌افزار تربیت در حوزه‌های علمیه است؛ اما این نرم‌افزار علاوه بر حوزه‌ها، در سایر مراکز تربیتی از جمله دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، کانون‌های تربیت‌محور، مساجد و مراکز فرهنگی نیز قابل استفاده است.

وی در پایان یادآور شد: آثار این مجموعه به صورت عمومی توزیع شده و در دسترس قرار دارد و تمامی مراکز فرهنگی و تربیتی می‌توانند برای ارتقای الگو‌های تربیتی خود از این منابع بهره‌مند شوند.

کتب پنج‌گانه این مجموعه با عناوین زیر رونمایی شد:

تربیت آرمانی توحیدی (کتاب پایه و مبنایی)

دفتر اول: الگوی اهتمام جمعی

دفتر دوم: معادله الزام و اختیار

دفتر سوم: جمع‌سپاری و مردمی‌سازی تربیت

دفتر چهارم:رسالت اجتماعی