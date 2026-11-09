به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاتحی گفت: طرح ۲۵ کیلومتری تعویض سیم به کابل در شهرستان میبد با بودجه‌ای بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود:طی این طرح همزمان با تعویض ۲۵۶۸۸ متر سیم مسی فرسوده، پایه‌های فرسوده نیز تعویض و اصلاح شد.

مدیر توزیع برق شهرستان میبد خاطر نشان ساخت: با اجرای این طرح در محدوده محله‌های ده آباد، بهمن آباد، کوچه باغ، مهرجرد، فیروزآباد و بلوار شهید جعفری نژاد، مشکلات افت ولتاژ مشترکین، سرقت تاسیسات شبکه و سقوط پایه‌های فرسوده رفع شده است.