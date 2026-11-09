به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان در این آیین، ۹۳ درصد مشترکان گاز استان را زیر پوشش بخش خانگی دانست و گفت: دراین تفاهم قرار است از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز و کمک به تأمین انرژی مورد نیاز صنایع استفاده شود.

یوسف افشارنیا افزود: با توجه به سهم ۹۳ درصدی مشترکان خانگی از مجموع مشترکان گاز استان، تولید و انتشار محصولات رسانه‌ای با هدف اصلاح الگوی مصرف و جلب مشارکت مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: با همکاری مشترک رسانه و شرکت گاز استان تلاش می‌شود از بحران ناترازی انرژی در فصل سرد سال عبور شود و زمینه تأمین انرژی مورد نیاز صنایع و جلوگیری از توقف چرخه تولید فراهم شود.

ابراهیم محسنی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز با اشاره به پیش‌بینی ناترازی حدود ۳۸۰ میلیون مترمکعب گاز در سال جاری گفت: مشارکت مردم در مدیریت مصرف بخش خانگی می‌تواند نقش مؤثری در عبور از این چالش داشته باشد. به همین منظور، تفاهم‌نامه همکاری با صداوسیما برای استفاده از ظرفیت رسانه در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز به امضا رسید.

محسنی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در دستگاه‌های اجرایی و بخش خانگی افزود: دمای آسایش در ادارات دولتی حداکثر ۱۸ درجه و در بخش خانگی بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد تعیین شده است.

وی با دعوت از مردم برای پیوستن به پویش «۲۰ درجه» تأکید کرد: کاهش دو درجه‌ای دمای محیط، اقدامی ساده، اما مؤثر در مدیریت مصرف گاز است؛ به‌طوری‌که کاهش هر یک درجه دمای محیط می‌تواند مصرف گاز کشور را حدود ۶ درصد کاهش دهد.