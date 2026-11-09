به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درپی درگذشت هنرمند متعهد و فروتن، مرحوم کورش زارعی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

ارتحالِ تلخِ هنرمندِ متعهد، چهره‌ی به‌یادماندنی و خادمِ بااخلاصِ فرهنگِ دینی، برادر عزیزم مرحوم «کوروش زارعی»، در ایامِ حزن‌انگیزِ سوگواریِ شهادتِ مادر سادات زهرای مرضیه (س)، برای این بنده که حقیقتاً متأثر شده‌ام و جمع بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر داغ گرانی است.

بدون اغراق باید بگویم که او مصداقِ بارزِ «تلفیقِ هنر و تعهد» بود؛ از مدیریتِ اثرگذار در مرکز هنر‌های نمایشیِ حوزه هنری تا دمیدنِ روحِ تازه در تئاترِ مردمی و انقلابی، به‌ویژه جریانِ «تئاتر بچه‌های مسجد»؛ و از نقش‌آفرینی‌های ماندگارش در سینما، تلویزیون تا تئاتر مقاومت و تعزیه و نقالانِ علوی.

روایتِ ویژگی‌های شخصیتی، آثار و زحمات عدیده‌ی او که بازگو کردنش در این پیام نمی‌گنجد، حقیقتاً دِینی بر گردن حوزه هنری و اهالی هنر است. او در هر مسئولیتی و در هر اجرایی، از جان و اعتقاد و تخصص‌اش مایه می‌گذاشت و دلسوزی‌اش زبان‌زدِ خاص و عام بود.

هنرش را وقف ترویجِ ارزش‌های اصیلِ مکتبِ اهل‌بیت (ع) کرده بود. این نکته را شخصِ شخصیش پس از اجرایی هنرمندانه در برنامه‌ی قرآنی «محفل» تصریح و تصدیق نمود که تمامِ توانش را وقفِ قرآن و عترت کرده است و به سی سال خادمیِ خالصانه در این محضر نورانی مفتخر است هرچند که ارادتِ عمیقِ او به فرهنگِ عاشورا و انقلاب، ریشه‌ای عمیق و باطنی در وجودش داشت و همواره در آثار و گفتار و کردارش متجلی بود.

نام و یادِ این هنرمندِ عزیز و فروتن، نه تنها در ایران، که در دلِ مسلمانانِ دیگر کشور‌ها به خادمیِ هنرِ دینی گره خورده است و گویی بیشتر شناخته شده بود. امید آنکه در عالمِ بالا نیز، به یُمنِ سال‌ها خدمتِ هنرمندانه در حریمِ آل‌الله (ع)، با سری بلند نزد اولیای الهی پذیرفته شود و روحِ بلندش در جوارِ صالحان و در رضوان الهی آرام و استقرار پذیرد. حالا او به تماشای حقیقتی شتافت که سال‌ها راوی صادق آن بود.

این ضایعه را صمیمانه به خانواده‌ی محترم و فرهیخته‌ی ایشان، اهالیِ هنر‌های نمایشی و تمامیِ ارادتمندانش تسلیت عرض می‌کنم و برای دل‌های داغدارِ بازماندگان، صبر و سکینه و اجر مسألت دارم.

محمد قمی

۱۴۰۵/۸/۱۸