به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بم گفت:در پی گزارش گرفتار شدن دو نفر در کوهستان‌های محدوده معدن خاتون ،گروههای پایگاه امداد و نجات بین‌شهری ابارق (شعبه بم) برای رسیدگی به این حادثه به محل اعزام شدند و هر دو نفر گرفتار شده را بدون آسیب‌دیدگی جسمی و مصدومیت، از محل حادثه رهاسازی و به مناطق امن منتقل کردند

محسن توحیدی تأکید کرد : در این عملیات هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جدی گزارش نشده و عملیات با موفقیت به پایان رسید.