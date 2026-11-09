خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش

رئیس‌کل دادگستری گلستان، هم‌زمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با خانواده حجت‌الاسلام مسلم امیری، از صلح‌یاران شورای حل اختلاف استان و شهدای حوزه قضایی کمالان، دیدار و از خانواده این شهید تجلیل کرد.

محمود اسپانلو، در این دیدار با تأکید بر اینکه ایثارگری و ازخودگذشتگی شهدا، پایه استواری نظام جمهوری اسلامی است، افزود: امروز مسئولان باید با الگوگیری از این روحیه، شبانه‌روز برای خدمت به مردم و پاسداشت خون شهدا تلاش کنند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تلاش دشمنان برای ایجاد ناآرامی و تضعیف کشور گفت: ماندگاری و استحکام نظام جمهوری اسلامی با وجود همه فشارها و توطئه‌ها، ریشه در خون پاک شهدا و ایستادگی خانواده‌های آنان دارد.

اسپانلو همچنین با اشاره به حضور پرشور نسل نوجوان در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، این حضور را نشانه اثرگذاری فرهنگ ایثار و شهادت و تلاش افرادی مانند شهید امیری دانست که در مسیر تربیت و آگاهی‌بخشی به نسل جوان قدم برداشته‌اند.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی شهید امیری در مسجد و ارتباط صمیمانه او با کودکان و نوجوانان گفت: تلاش‌های تربیتی این شهید آثار ماندگاری بر جای گذاشته و خاطره و راه او می‌تواند برای سال‌های طولانی الگویی برای نسل جوان باشد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این شهید تلاش های ماندگاری برای میانجیگری برای حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم نیز در حوزه قضایی کمالان انجام دادند که ستودنیست.

حجت‌الاسلام مسلم امیری، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در تیپ مهندسی ۴۵ جوادالائمه(ع) و صلح‌یار شورای حل اختلاف استان گلستان بود که حین انجام مأموریت در جنوب شرق کشور به شهادت رسید.