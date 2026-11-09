تجلیل رئیسکل دادگستری گلستان از خانواده شهید امیری
رئیسکل دادگستری گلستان، از خانواده حجتالاسلام مسلم امیری، از صلحیاران شورای حل اختلاف استان تجلیل کرد.
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیسکل دادگستری گلستان، همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با خانواده حجتالاسلام مسلم امیری، از صلحیاران شورای حل اختلاف استان و شهدای حوزه قضایی کمالان، دیدار و از خانواده این شهید تجلیل کرد. محمود اسپانلو، در این دیدار با تأکید بر اینکه ایثارگری و ازخودگذشتگی شهدا، پایه استواری نظام جمهوری اسلامی است، افزود: امروز مسئولان باید با الگوگیری از این روحیه، شبانهروز برای خدمت به مردم و پاسداشت خون شهدا تلاش کنند. وی با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریمها و تلاش دشمنان برای ایجاد ناآرامی و تضعیف کشور گفت: ماندگاری و استحکام نظام جمهوری اسلامی با وجود همه فشارها و توطئهها، ریشه در خون پاک شهدا و ایستادگی خانوادههای آنان دارد. اسپانلو همچنین با اشاره به حضور پرشور نسل نوجوان در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، این حضور را نشانه اثرگذاری فرهنگ ایثار و شهادت و تلاش افرادی مانند شهید امیری دانست که در مسیر تربیت و آگاهیبخشی به نسل جوان قدم برداشتهاند. وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی شهید امیری در مسجد و ارتباط صمیمانه او با کودکان و نوجوانان گفت: تلاشهای تربیتی این شهید آثار ماندگاری بر جای گذاشته و خاطره و راه او میتواند برای سالهای طولانی الگویی برای نسل جوان باشد. رئیسکل دادگستری گلستان افزود: این شهید تلاش های ماندگاری برای میانجیگری برای حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم نیز در حوزه قضایی کمالان انجام دادند که ستودنیست. حجتالاسلام مسلم امیری، مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در تیپ مهندسی ۴۵ جوادالائمه(ع) و صلحیار شورای حل اختلاف استان گلستان بود که حین انجام مأموریت در جنوب شرق کشور به شهادت رسید.