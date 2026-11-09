پوستر بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پوستر بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، رونمایی شد.

این مراسم با حضور رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در مرکز بسیج سازمان صداوسیما در تهران برگزار شد.

بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، قرار است از ۲۶ تا ۲۸ آبان به میزبانی شهر ارومیه برگزار شود.

این رویداد با هدف پاسداشت مقام و منزلت پیرغلامان، تجلیل از خادمان مکتب اهل‌بیت (ع) و ترویج فرهنگ عاشورا و معارف حسینی، با حضور چهره‌های مذهبی و مداحان از داخل و خارج کشور و همچنین بانوان فعال در عرصه مدیحه‌سرایی و خدمت به فرهنگ حسینی برگزار خواهد شد