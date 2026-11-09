اجلاس سراسری مدیران و روسای گروه‌های بیماری‌های واگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با هدف ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات زیستی، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اجلاس سراسری مدیران و روسای گروه‌های بیماری‌های واگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با هدف بازنگری در برنامه‌های جاری، تقویت نظام دیده‌بانی و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات زیستی، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد.

دکتر مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این نشست سه‌روزه با تأکید بر ضرورت رصد به‌موقع مخاطرات سلامت، تصریح کرد: دیدبانی تخصصی و مداخلات زودهنگام، خط مقدم پیشگیری از شیوع و طغیان بیماری‌های واگیر در کشور است.

وی با اشاره به طیف گسترده بیماری‌های نیازمند مراقبت ویژه افزود: بیماری‌های مشترک انسان و دام، طغیان‌های مرتبط با هپاتیت‌های B و C، ویروس HIV، مقاومت میکروبی، سل، عفونت‌های تنفسی، مالاریا و تب دنگی ازجمله مهم‌ترین محور‌های این نشست سه‌روزه است که نیازمند پایش مستمر و هوشمندانه هستند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین با اشاره به دستاورد‌های نظام سلامت در حوزه تامین واکسن گفت: با وجود تحریم‌ها و تنگنا‌های مالی، با تلاش شبانه‌روزی وزارت بهداشت، سالانه حجم انبوهی از واکسن‌های موردنیاز کشور تامین شده و در کنار واکسن‌های تولید داخل، در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است.

دکتر مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: این دانشگاه همواره به عنوان قطب درمان و سلامت در جنوب کشور شناخته شده و در زمینه پیشگیری، درمان و مدیریت زنجیره تامین و مصرف واکسن‌های موردنیاز، کارنامه درخشان و قابل‌توجهی داشته است.

این اجلاس سه‌روزه با تبادل تجربیات میان مدیران حوزه سلامت و تدوین راهبرد‌های جدید دیده‌بانی بیماری‌های واگیر ادامه خواهد داشت.