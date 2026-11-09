مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: امکان خرید اعتباری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از روز بیستم آبان ماه آغاز می‌شود و مستمری بگیران تامین اجتماعی­ ۱۰ روز مانده به پایان هر ماه می‌توانند به میزان حقوقشان اعتبار خرید دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محمدی با اشاره بهاینکه طرح «تأمین‌رفاه» در راستای گسترش خدمات رفاهی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران طراحی شده است افزود: همه جامعه ۵ میلیون نفری مستمری بگیران تامین اجتماعی، می‌توانند درخواست کنند.

وی گفت: بر اساس این طرح، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که مستمری خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، می‌توانند از روز بیستم هر ماه، معادل مستمری خالص ماهانه خود، اعتبار خرید دریافت کرده و بدون انتظار برای واریز مستمری، از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد به‌صورت حضوری یا غیرحضوری خرید کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مزایای این طرح افزود: یکی دیگر از مزایای طرح «تأمین‌رفاه»، بهره‌مندی از اعتبار تشویقی تا پنج درصد ارزش خرید‌های مشمول است که برای خرید‌های بعدی قابل استفاده خواهد بود. همچنین امکان استفاده از تخفیف‌ها، پیشنهاد‌های ویژه فروشگاهی و خدمات خرید اقساطی از دیگر مزایای پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

وی گفت: از دیگر ویژگی‌های طرح «تأمین‌رفاه»، سهولت دسترسی به خدمات و امکان فعال‌سازی کاملاً غیرحضوری آن است؛ به‌گونه‌ای که متقاضیان بدون نیاز به مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی یا بانک رفاه کارگران می‌توانند از خدمات این طرح بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: بازنشستگان و مستمری‌بگیران متقاضی می‌توانند برای فعال‌سازی و استفاده از خدمات طرح «تأمین‌رفاه» به سامانه «وایب» به نشانی www.vibe.ir مراجعه کنند.