مدیرکل پست فارس گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار مکان، معادل ۷۴ درصد ژئوکد شده و امکان یافتن مقصد با وارد کردن نشانی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جلسه کمیته استانی جی‌نف ، امروز در سالن شهید سلیمانی استانداری فارس تشکیل شد و در این نشست، مدیرکل پست استان و دبیر کمیته گفت: آمار کل مکان‌های استان فارس حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مکان است که تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار مکان معادل ۷۴ درصد ژئوکد شده و امکان یافتن مقصد با وارد کردن نشانی فراهم شده است.

محمد راستی‌کردار افزود: درصد پیشرفت این طرح در بخش شهری ۸۶ درصد و در بخش روستایی و آبادی‌ها ۴۷ درصد گزارش می‌شود.

وی مهم‌ترین موانع پیشبرد این طرح ملی را نام‌گذاری نکردن بیش از ۴۰ درصد معابر و نصب نشدن پلاک‌های آبی از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست.

ژئوکدینگ به معنای امکان یافتن مقصد با وارد کردن نشانی است و ضرورت نام‌گذاری معابر و نصب پلاک‌های آبی در فارس با هدف ارائه خدمات کاملتر پست ضروری است.

در جلسه کمیته استانی جی‌نفدر شیراز بر لزوم اهتمام جدی دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانعی همچون نام‌گذاری معابر و نصب پلاک‌های شهری و روستایی تأکید شد.

علیرضا انصاری، معاون استاندار و رئیس کمیته استانی جی‌نف هم بر ضرورت برگزاری فصلی جلسات و تشکیل ماهانه گروه‌های کاری به تفکیک بخش‌های شهری و روستایی جهت تسریع در روند کار تأکید کرد.

طرح ملی «جی‌نف» (GNAF) مخفف «پایگاه ملی آدرس مبتنی بر مکان» است .