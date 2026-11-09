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نشست مشترک وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای ساخت خوابگاههای دانشجویی در مناطق مختلف کشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست قرار است درباره راههای همکاری برای ساخت خوابگاههای دانشجویی در نقاط مختلف کشور بحث و بررسی شود.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این نشست گفت: ظرف دو سال گذشته، ۱۲۰۰ واحد به ظرفیت ۹۸۲ واحدی خوابگاههای متأهلی افزوده شده و هماکنون ۶۴۰۰ واحد دیگر در دست احداث است.
سیمایی صراف ادامه داد: همچنین تفاهمنامههای منعقدشده در این زمینه با پیگیری و همکاری طرفین به مرحله اجرا رسیدهاند و قرار است تعدادی از پروژههای بزرگ در ایام دهه فجر بهصورت رسمی افتتاح شوند.
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