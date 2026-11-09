در جریان بازدید رئیس‌کل دادگستری استان البرز به همراه ۱۶۰ نفر از قضات دستگاه قضایی از ندامتگاه مرکزی کرج، وضعیت پرونده‌ها و درخواست‌های زندانیان به‌صورت مستقیم بررسی شد که نتیجه آن آزادی ۳۱ زندانی و اعطای مرخصی به ۵۶ نفر دیگر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ؛ حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز، به همراه ۱۶۰ نفر از قضات و مسئولان قضایی استان، با حضور در ندامتگاه مرکزی کرج، ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با زندانیان، درخواست‌ها، مشکلات حقوقی و وضعیت پرونده‌های آنان را بررسی کرد.

در این بازدید گسترده که پنج ساعت به طول انجامید، معاونان رئیس‌کل دادگستری، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، معاونان آنان و جمعی از قضات دادسراها، دادگاه‌های بدوی و اجرای احکام مدنی و کیفری حضور داشتند.

در جریان این برنامه، همه زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج فرصت یافتند درخواست‌ها و مسائل قضایی خود را بدون واسطه با مسئولان و قضات مطرح کنند و موضوعات مرتبط با پرونده‌های آنان به‌صورت موردی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز در حاشیه این بازدید، رسیدگی مستقیم به درخواست‌های زندانیان را از برنامه‌های مستمر معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام کیفری دادگستری استان عنوان کرد و گفت: هدف از این بازدیدها، بررسی دقیق‌تر وضعیت پرونده‌ها، شناسایی موانع موجود در مسیر رسیدگی و اتخاذ تصمیمات قانونی برای رفع مشکلات قضایی مددجویان است.

حسین فاضلی هریکندی افزود: در جریان این دیدارها، درخواست‌های مختلف زندانیان در موضوعاتی از جمله تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، پذیرش اعسار محکومان مالی، موضوع رد مال، مرخصی منتهی به آزادی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و بهره‌مندی از پابند الکترونیکی بررسی شد و متناسب با شرایط هر پرونده، دستورات قضایی مقتضی صادر شد.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم قضات با زندانیان اظهار کرد: این دیدارها فرصتی فراهم می‌کند تا مددجویان بتوانند مسائل و مشکلات خود را بی‌واسطه مطرح کنند و قضات نیز با آگاهی بیشتر از وضعیت آنان، ابعاد مختلف پرونده را بررسی و درباره درخواست‌های مطرح‌شده تصمیم‌گیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه رسیدگی قضایی نباید صرفاً به بررسی اسناد و مدارک محدود شود، تصریح کرد: شناخت شرایط واقعی افراد در کنار رعایت ضوابط قانونی و توجه به کرامت انسانی، می‌تواند به رفع موانع رسیدگی و جلوگیری از تداوم بلاتکلیفی‌های قضایی کمک کند.

بر اساس این گزارش، بازدیدهای دوره‌ای مسئولان قضایی و قضات از زندان‌های استان با هدف نظارت بر روند اجرای احکام، بررسی وضعیت محکومان و رسیدگی به درخواست‌های قانونی زندانیان در دستور کار دادگستری کل استان البرز قرار دارد.

در پایان این بازدید پنج‌ساعته، پس از بررسی درخواست‌ها و وضعیت قضایی مددجویان، زمینه آزادی ۳۱ زندانی فراهم شد و ۵۶ زندانی دیگر نیز با موافقت مراجع قضایی از مرخصی بهره‌مند شدند؛ اقدامی که در چارچوب رسیدگی به درخواست‌های قانونی زندانیان و بررسی موردی پرونده‌های آنان انجام شد.