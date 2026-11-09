رئیس پلیس راه مازندران از بارش‌های متراکم و در برخی مقاطع سیل‌آسا در محورهای استان خبر داد و گفت: تاکنون اختلالی در تردد جاده‌ای گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از بارش‌های متراکم و در برخی مقاطع سیل‌آسا در محور‌های استان خبر داد و گفت: با وجود بارندگی‌ها، تاکنون هیچ‌گونه انسداد یا اختلالی در تردد جاده‌ای گزارش نشده است.

سرهنگ هادی عبادی افزود: در ارتفاعات ولی‌آباد تا محدوده تونل کندوان بارش خفیف برف گزارش شده و در ارتفاعات محور‌های گلوگاه و کیاسر نیز بارندگی ادامه دارد.

وی با اشاره به بیشتر بودن شدت بارش‌ها در نوار ساحلی گفت: پیش‌بینی می‌شود از ساعات آینده بارندگی در محور‌های مرکزی و شرقی استان افزایش یابد.

رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه بیش از ۸۰ اکیپ گشت پلیس در محور‌های استان فعال هستند، افزود: نیرو‌های پلیس راه و راهداری برای مدیریت شرایط جوی و حفظ ایمنی تردد در جاده‌ها مشغول فعالیت‌اند.

سرهنگ عبادی تأکید کرد: با وجود بارندگی در محور‌های مختلف، تاکنون گزارشی از انسداد یا اختلال در تردد راه‌های استان دریافت نشده است.

وی با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارندگی‌های شدید در نقاط مختلف کشور، به مسافران و رانندگان توصیه کرد تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.