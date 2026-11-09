روستای تاریخی وفس از توابع شهرستان کمیجان استان مرکزی، به‌دلیل قرارگرفتن در دامنه کوه و مجاورت با حدود ۴۰ کیلومتر باغات میوه، به‌عنوان ماسوله استان مرکزی شناخته می‌شود و یکی از روستا‌های هدف گردشگری منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ باباجانی، عضو شورای اسلامی روستای وفس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: قدمت این روستا حدود سه هزار سال تخمین زده شده و تکلم مردم به زبان تاتی از جمله ویژگی‌های شاخص این روستای تاریخی است. وی افزود: روستای وفس تا اراک، مرکز استان مرکزی، حدود ۱۱۰ کیلومتر فاصله دارد و به‌دلیل بافت پلکانی و موقعیت خاص جغرافیایی، مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.