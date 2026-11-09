به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ایرجی افزود: در این تئاتر به مصائب حضرت زهرا (س) اشاره می‌شود و در روند نمایش به کرامات این حضرت پرداخته می‌شود.

وی عنوان کرد: این تئاتر روضه‌ای به زبان هنر است که بخشی از زندگی حضرت فاطمه را به تصویر می‌کشد و مخاطب را به سمت خود جذب می‌کند.

ایرجی افزود: این نمایش به نویسندگی سید کاظم فلاح زاده به روی صحنه می‌رود.