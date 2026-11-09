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کارگردان نمایش با بیان اینکه این نمایش کاری از گروه آئینی نغمه است افزود: این نمایش تا ۲۲ آبان ماه از ساعت ۱۹:۱۵ در دو سانس مختلف در حسینیه صاحب الزمان محمود آباد به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ایرجی افزود: در این تئاتر به مصائب حضرت زهرا (س) اشاره میشود و در روند نمایش به کرامات این حضرت پرداخته میشود.
وی عنوان کرد: این تئاتر روضهای به زبان هنر است که بخشی از زندگی حضرت فاطمه را به تصویر میکشد و مخاطب را به سمت خود جذب میکند.
ایرجی افزود: این نمایش به نویسندگی سید کاظم فلاح زاده به روی صحنه میرود.