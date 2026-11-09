دیشب، جای صدای خنده و شمع‌های رنگارنگ تولد، مزار شهید حسین رمضانی میزبان مردمی بود که آمدند تا ۲۸ سالگی‌اش را نه در خانه، بلکه کنار سنگ مزارش گرامی بدارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاید سخت‌ترین تولد دنیا باشد؛ تولدی که در آن مادر به جای بغل کردن پسر، دست بر سنگ می‌کشد و مردم به جای خواندن «تولدت مبارک»، فاتحه می‌خوانند.

شهید حسین رمضانی، ۱۸ دی در میدان علیخانی به دست اغتشاشگران به شهادت رسید؛ جوانی که آرزوهایش را نیمه‌تمام گذاشت و رفت، اما نامش در دل شهر ماند. حالا خانواده‌اش بر سر مزار او جمع شده‌اند و با حضور مردم، تولد ۲۸ سالگی‌اش را برگزار کرده‌اند؛ تولدی که بوی غربت و افتخار با هم دارد.

بر مزارش کیک گذاشتند، شمع روشن کردند و برایش دعا خواندند. اشک‌ها روی گونه‌ها سر خورد و لبخند تلخ خانواده، تصویری شد از صبر و درد. مردم آمدند تا بگویند شهید را فراموش نکرده‌اند و تولدش را بهانه‌ای کردند برای یادآوری یک نام، یک خاطره و یک زخم کهنه.

در این تولد، جای هدیه، گل گذاشتند؛ جای آهنگ، سکوت؛ و جی آرزو، دعا برای شادی روحش. مزار شهید رمضانی دیشب پر از دست‌هایی بود که برایش دعا کردند و چشم‌هایی که با دیدن مادرش بارانی شد. تولد ۲۸ سالگی‌اش مبارک باد؛ هرچند که او نیست، اما نامش زنده است.