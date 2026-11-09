نشست بررسی مشکلات و برنامه‌های هیات‌های فوتبال استان‌های قزوین، گیلان، مازندران و اردبیل با هدف بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌های اجرایی این هیات‌ها برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی مشکلات و برنامه‌های هیئت‌های فوتبال با حضور مهدی تاج، طهمورث حیدری، امیر قلعه نویی، حامد مومنی و روسا و دبیران هیئت‌های فوتبال استان‌های قزوین، گیلان، مازندران و اردبیل با هدف بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌های اجرایی این هیئت‌ها برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با حضور در جلسه بر ضرورت بررسی دقیق مشکلات هیئت‌های فوتبال استان‌ها تأکید کرد و دستور داد تا سرپرست دبیرکل فدراسیون با همکاری دپارتمان‌ها و کمیته‌های مرتبط، موضوعات و موانع موجود را به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار دهند تا راهکار‌های اجرایی برای رفع آنها ارائه شود.

پس از آن، نشست به‌صورت رسمی آغاز شد و روسا و دبیران هیئت‌های فوتبال استان‌های حاضر، با توجه به منطقه‌بندی جغرافیایی و نزدیکی استان‌ها به یکدیگر، مسائل و درخواست‌های خود را در نشست‌های تخصصی با مسئولان بخش‌های مختلف فدراسیون مطرح کردند.

در این جلسات، مسئولین و نمایندگان دپارتمان‌های مالی، داوران، فوتسال، آموزش، جوانان، بانوان، فوتبال ساحلی، سازمان لیگ فوتبال، مسابقات و فناوری اطلاعات حضور داشتند و نمایندگان استان‌ها ضمن تشریح مشکلات و موانع موجود در حوزه‌های مختلف، درخواست‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای بهبود روند فعالیت‌ها، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و رفع چالش‌های اجرایی مطرح کردند.

حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال، در خصوص برگزاری این نشست گفت: یکی از اهداف اصلی فدراسیون، ایجاد ارتباط مستقیم و مستمر با هیئت‌های فوتبال استان‌ها و شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنها از نزدیک است. در همین راستا، مقرر شد نشست‌های منطقه‌ای با حضور هیأت‌های فوتبال و دپارتمان‌ها و کمیته‌های تخصصی فدراسیون برگزار شود تا موضوعات و مشکلات هر استان به‌صورت جزئی و کارشناسی بررسی شود.

وی افزود: در نشست اخیر، هیئت‌های فوتبال استان‌های قزوین، گیلان، مازندران و اردبیل مسائل و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و مسئولان بخش‌های تخصصی نیز پاسخ‌ها و راهکار‌های پیشنهادی خود را ارائه دادند. تلاش ما این است که موضوعات مطرح‌شده صرفاً در حد بیان مشکلات باقی نماند و برای هر یک از آنها مسیر مشخصی جهت پیگیری و اجرا تعریف شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین مصوبات متناسب با موضوعات مطرح‌شده در دستور کار قرار گرفت تا مسائل هر حوزه با مشارکت بخش‌های مرتبط دنبال شود. همچنین اجرای مصوبات و میزان پیشرفت برنامه‌های تعیین‌شده در نشست‌های بعدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مومنی در پایان گفت: برگزاری این نشست‌ها به‌صورت دوره‌ای و مستمر دنبال می‌شود تا ضمن شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌ها و مشکلات استان‌ها، هماهنگی بیشتری میان هیأت‌های فوتبال و بخش‌های مختلف فدراسیون ایجاد شود و زمینه برای اجرای برنامه‌های توسعه فوتبال در سراسر کشور فراهم شود.