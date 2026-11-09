شیرزاد یعقوبی با صدور حکمی از سوی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به‌عنوان شهردار شهرستان پیشوا منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیرزاد یعقوبی با حکم استاندار تهران به عنوان شهردار پیشوا منصوب و رسماً مسئولیت مدیریت شهری این شهر را بر عهده گرفت.

در حکم صادرشده از سوی استاندار تهران، بر ضرورت توجه به مطالبات شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه زیرساخت‌ها و تحقق عدالت اجتماعی تأکید شده است.

پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی ـ ایرانی، حفظ محیط زیست، افزایش نشاط و سرزندگی شهری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری از دیگر محور‌های مورد تأکید در این حکم است.

همچنین در این حکم، بر تعامل سازنده با مجموعه مدیریت شهری، بهره‌گیری از تجارب مدیریتی و جلب اعتماد عمومی به منظور ایجاد تحول، آبادانی و پیشرفت شهر پیشوا تأکید شده است.

یعقوبی در حالی وارد ساختمان شهرداری پیشوا که سابقه تصدی نزدیک هشت ساله‌ای بر این کرسی را دارد و عنوان هشتمین شهردار در دوره جدید مدیریت شهری از زمان آغاز بکار شورا‌های اسلامی شهر و روستا را از آن خود کرد.