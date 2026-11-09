هواشناسی استان کرمان درباره بارندگی، رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ، وزش باد شدید موقت، گردوخاک، مه، در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: امروز و فردا (دوشنبه و سه‌شنبه) وزش باد نسبتا شدید تا شدید و از اواخر وقت سه شنبه (۱۹ آبان) بروز ناپایداری‌های جوی به صورت افزایش ابر، وزش تندباد‌های لحظه‌ای، بارش باران (با تاکید بر روز چهارشنبه)، رگبار و رعدوبرق، بارش تگرگ (مناطق مستعد جنوبی)، بارش برف در ارتفاعات و کاهش محسوس دما در اغلب مناطق پیش‌بینی می‌شود.

حمیده حبیبی بارندگی، رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ، وزش باد شدید موقت، گردوخاک، مه، در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف را از پیامدهای سامانه بارشی اعلام کرد و افزود: آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانه‌های فصلی، احتمال لغزندگی جاده‌ها به ویژه در گردنه‌های کوهستانی به علت بارش برف و یخ‌زدگی پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اعلام احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بر اثر کاهش دما افزود: ماندگاری هوای سرد تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمان بر پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در نواحی کوهستانی، توقف نکردن و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تاکید کرد.

بگفته وی: صبح امروز (دوشنبه) شهربابک با دمای ۴.۹ سانتیگراد، سردترین و فهرج روز گذشته با دمای ۳۴.۷ درجه، گرم‌ترین نقطه استان بود.