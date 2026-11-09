گیلان میزبان شهدای گمنام گیلان میزبان شهدای گمنام گیلان میزبان شهدای گمنام گیلان میزبان شهدای گمنام گیلان میزبان شهدای گمنام گیلان میزبان شهدای گمنام گیلان میزبان شهدای گمنام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان از مراسم تشییع و وداع با ۸ شهید گمنام در گیلان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳ شهید در رشت و فومن به خاک سپرده می‌شوند و ۵ شهید دیگر که امانی هستند روز شنبه به تهران بازگردانده می‌شوند.

سرهنگ کامیار مهدی پور با بیان اینکه مراسم وداع با این شهدا از دیشب در میدان شهدای ذهاب رشت آغاز شده گفت: مراسم وداع با پیکر‌های مطهر این شهدای گمنام تا غروب پنجشنبه در شهر‌های مختلف استان با استقبال مردم، برگزار می‌شود و شب جمعه نیز در میدان شهدای ذهاب رشت با حضور تجمع کنندگان برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم تشییع این شهدا ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از میدان شهدای ذهاب رشت آغاز و تا مصلای امام خمینی این شهر ادامه دارد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با بیان اینکه پیکر پاک این شهدای گمنام در پارک شهر ماکلوان فومن، ورزشگاه شهید عضدی رشت و مجتمع آموزشی – تربیتی گوهرشاد رشت به خاک سپرده می‌شوند گفت: شهید گمنامی که در پارک شهر ماکلوان فومن به خاک سپرده می‌شود ۲۸ ساله و در خیبر مجنون تفحص شد، شهیدی که در ورزشگاه شهید عضدی رشت به خاک سپرده می‌شود ۱۸ ساله و در شش چیلات تفحص شد و شهیدی که در مجتمع آموزشی – تربیتی گوهرشاد به خاک سپرده می‌شود ۱۷ ساله از شهدای غواص بود که در‌ ام الرصاص تفحص شده است.

سرهنگ کامیار مهدی پور افزود: ۵ شهید گمنام امانی نیز روز شنبه به تهران بازگردانده می‌شوند.

وی افزود: پیکر مطهر این شهدای گمنام هر شب پس از مراسم وداع به معراج شهدا واقع در باغ موزه دفاع مقدس برده می‌شود و مردم شهید پرور گیلان می‌توانند هر شب از ساعت ۲۳ برای زیارت و وداع با این شهدا به باغ موزه دفاع مقدس مراجعه کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: تاکنون در ۱۷ شهرستان استان گیلان پیکرهای پاک ۱۵۹ شهید گمنام خاکسپاری شده‌اند.