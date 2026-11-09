به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از جان‌باختن ۱۹۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان طی پنج سال اخیر خبر داد و درباره افزایش خطر گازگرفتگی با آغاز فصل سرما هشدار داد.

دکتر علی عباسی گفت: آمار فوتی‌های ناشی از مسمومیت با این گاز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۷، ۴۰، ۳۸، ۳۶ و ۵۲ نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین موارد فوت در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد، افزود: با کاهش دما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، خطر مسمومیت با مونوکسیدکربن نیز افزایش می‌یابد و شهروندان باید نکات ایمنی را جدی بگیرند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: آمل و نور هر کدام با ۲۶ فوتی، ساری با ۲۱ فوتی و چالوس با ۲۰ فوتی، بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با این گاز را داشته‌اند. میاندورود نیز با یک فوتی، کمترین آمار را در این زمینه ثبت کرده است.

عباسی با بیان اینکه مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو و به همین دلیل معروف به قاتل خاموش است، گفت: استنشاق این گاز می‌تواند موجب سردرد، سرگیجه، تهوع و کاهش سطح هوشیاری شود و در موارد شدید به مرگ منجر شود.

وی بر بررسی سلامت وسایل گرمایشی، اطمینان از باز بودن مسیر دودکش، استاندارد بودن اتصالات و تأمین تهویه مناسب محیط تأکید کرد و از شهروندان خواست از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و استفاده از اجاق گاز برای گرم کردن محیط خودداری کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: رعایت نکات ایمنی و جدی گرفتن هشدار‌های پیشگیرانه می‌تواند از بسیاری از حوادث ناشی از گازگرفتگی جلوگیری کند.