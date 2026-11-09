به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت شهرستان زاوه، گفت: آیین تشییع این شهید در مدارس صاحب‌الزمان، نرجس و آیلین‌السادات برگزار شد و سپس در روستا‌های جعفرآباد و علیک نیز ادامه یافت.

غلامرضا علیزاده مقدم، افزود: تشییع شهید در میان دانش‌آموزان و در فضای مدارس، فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل نوجوان و جوان است.

عملیات کربلای ۵ از عملیات‌های مهم دفاع مقدس در منطقه شلمچه بود و یاد و نام شهدای آن، همچنان در شهر‌ها و روستا‌های کشور گرامی داشته می‌شود.