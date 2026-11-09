ساکنان ۶ محله هدف شبکه مدیریت محله‌محور در منطقه کلاک، با حضور پزشکان متخصص در اردوی جهادی پزشکی، از خدمات رایگان درمانی و سلامت‌محور بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ؛ این اردوی جهادی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی پزشکی، رفع بخشی از نیازهای درمانی و ارتقای سطح سلامت ساکنان محلات کم‌برخوردار برگزار شد.

این برنامه به همت گروه جهادی «خادمین امام زمان (عج)» و با حمایت معاونت اجتماعی سپاه امام حسین (ع) و مشارکت مدیران محلات برگزار شد و طی آن، پزشکان متخصص با حضور در منطقه، خدمات درمانی و پزشکی رایگان به ساکنان ارائه کردند.

توسعه خدمات سلامت‌محور، کاهش موانع دسترسی مردم به امکانات درمانی و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان، از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه عنوان شده است.

برگزاری این اردو در چارچوب شبکه مدیریت محله‌محور، نمونه‌ای از همکاری مجموعه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی برای شناسایی و رفع نیازهای محلات است؛ رویکردی که با تداوم آن می‌توان زمینه گسترش خدمات اجتماعی و بهداشتی و افزایش دسترسی عادلانه شهروندان به امکانات درمانی را فراهم کرد.