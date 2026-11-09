وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد: در انفجار کارخانه‌ای در استان ازمیر ترکیه، تاکنون ۱ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند، احتمال افزایش تلفات ممکن است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المنار تصاویری از وقوع انفجار و آتش سوزی در کارخانه تولید فولاد در ازمیر ترکیه منتشر کرد، بیم آن می‌رود شماری از کارگران در حلقه آتش محاصره شده باشند.

وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد: بر اثر وقوع انفجار در کارخانه تولید فولاد در شهر علی آغا در استان ازمیر در غرب ترکیه، یک نفر کشته شد و ۱۵ نفر زخمی شدند. هنوز از علت حادثه خبری اعلام نشده است.