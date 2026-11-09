قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: ایران با برخورداری از میلیون‌ها اثر ارزشمند تاریخی، پتانسیل بی‌نظیری برای درخشش در عرصه‌های بین‌المللی دارد و اگر ضوابط اجازه دهد، تمام ایران می‌تواند ثبت‌جهانی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی دارابی در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی میراث ناملموس که در محل سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده میراث‌فرهنگی ایران، از برنامه‌های راهبردی کشور برای ثبت گسترده‌تر آثار تاریخی در فهرست‌جهانی یونسکو خبر داد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در این مراسم گفت: ایران با برخورداری از میلیون‌ها اثر ارزشمند، پتانسیل بی‌نظیری برای درخشش در عرصه‌های بین‌المللی دارد و تمرکز اصلی اکنون بر برنامه‌ریزی دقیق برای دهه‌های آینده است.

تلاش برای ثبت گسترده‌تر میراث عظیم ایران

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به ثروت بی‌کران تاریخی ایران، از تلاش‌های مستمر برای شناسایی و ثبت آثار باستانی خبر داد؛ و گفت: ایران با دارا بودن میلیون‌ها اثر و بنای تاریخی، گنجینه‌ای بی‌همتا در جهان است. هدف ما در این مسیر، تبدیل این ثروت عظیم به آثار ثبت شده در فهرست جهانی است تا جایگاه واقعی این تمدن در چشم جهانیان نمایان شود.

او افزود: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و آینده‌نگرانه، ایران در حال آماده‌سازی پرونده‌های علمی و مستند خود است تا در سالیان پیش رو، شاهد ثبت آثار بیشتری از این سرزمین باشیم و از ظرفیت‌های موجود برای معرفی هنر و فرهنگ ایران به جهان استفاده کنیم.

دارابی با اشاره به دستاورد‌های اخیر در حوزه همکاری‌های بین‌المللی، از موفقیت در افزایش تعداد آثار ثبت شده از حالت انتظار به ۲۷ اثر با همکاری سایر کشور‌ها سخن گفت و تأکید کرد که این روند صعودی با تداوم همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های علمی، به سمت هدف ۳۰ اثر و فراتر از آن حرکت خواهد کرد تا ایران در جایگاه پیشرو میان کشور‌های دارای میراث غنی قرار گیرد.

تقویت هویت ملی و پاسداشت آیین‌های اصیل

معاون میراث‌فرهنگی کشور در بخشی از سخنان خود به اهمیت تقویت پیوند میان نسل جوان و آیین‌های کهن ملی پرداخت؛ و با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی ایران، از ضرورت بازشناسی و ترویج مناسبت‌های اصیل ایرانی نظیر نوروز و سایر جشن‌های ملی خبر داد و گفت: ما با افتخار عضو این سنت‌های دیرینه هستیم و وظیفه داریم با تقویت آگاهی فرهنگی، هویت ملی خود را در برابر جریان‌های گذرا مستحکم‌تر کنیم.

او با بیان اینکه در فلسفه یونسکو رقابت و رتبه‌بندی موضوعیت ندارد، تصریح کرد: با این حال، ایران به دلیل شرایط دوران جنگ، انقلاب و برخی رویکرد‌های مدیریتی در دوره‌های گذشته، بیش از دو دهه از روند ثبت جهانی آثار عقب مانده است. در شرایطی که کشور‌های دیگر سالانه امکان ارائه یک پرونده ملی برای ثبت جهانی دارند، ایران در حال حاضر برای حدود ۶۰ سال پرونده آماده در نوبت ثبت دارد.

دارابی این موضوع را مسئولیتی سنگین برای متولیان میراث فرهنگی دانست و با تأکید بر نقش میراث ناملموس در تداوم هویت ایرانی گفت: راز ماندگاری ایران در طول تاریخ و عبور از فراز و نشیب‌ها و هجوم تمدن‌ها، در مؤلفه‌های فرهنگی این سرزمین نهفته است. زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی در کنار دین و مذهب، از ارکان اصلی تداوم هویت ایرانی بوده‌اند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین با اشاره به اهمیت دانش بومی ایرانیان در مدیریت منابع آب اظهار کرد: قنات و نظام کشاورزی ایران از هنر‌ها و دستاورد‌های بزرگ نیاکان ماست؛ میراثی که توانست تهدید کویر را به فرصت تبدیل کند و با فراهم کردن امکان کشاورزی، توسعه و عمران، نقش مهمی در تاب‌آوری جوامع ایرانی و تداوم حیات در این سرزمین داشته باشد.

قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی، با تاکید بر اینکه پاسداشت میراث ناملموس نباید صرفا به برگزاری مناسبت‌های تقویمی محدود شود، گفت: ما برای ثبت جهانی آیین‌هایی همچون جشن سده، شب چله، نوروز و مهرگان تلاش می‌کنیم، اما باید در معرفی و انتقال این میراث به نسل جوان نیز موفق عمل کنیم. اگر جوانان ما با آیین‌ها و مناسبت‌های فرهنگی خود آشنایی کافی داشته باشند، کمتر به سمت جشن‌های وارداتی و بیگانه با هویت فرهنگی خود گرایش پیدا می‌کنند.

دارابی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به یکی از نمونه‌های میراث ناملموس در ایران، از نظام‌های آبی سنتی ایران همچون قنات به عنوان نمونه‌ای از خرد و هوش ایرانی یاد کرد و گفت: قنات‌ها و نظام‌های کشاورزی سنتی، تنها ابزاری برای توسعه نبوده‌اند، بلکه نقش مهمی در ایجاد تاب‌آوری و پایداری تمدن ایران در طول تاریخ ایفا کرده‌اند. ما با پاسداشت این میراث ناملموس، در واقع در حال پاسداشت راز حیات و قدرت پایداری ایران هستیم.