یک دستگاه آمبولانس اورژانس چاف که بعدازظهر امروز برای تعمیر به رشت آورده شده بود، هنگام بازگشت در جاده آستانه اشرفیه – لاهیجان، پس از برخورد با یک خودرو سواری، واژگون شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر فاطمه نیازمند گفت: یک دستگاه آمولانس متعلق به اورژانس منطقه چاف که توسط راننده و یکی از نیرو‌های امدادی اورژانس برای تعمیر به رشت آورده شده بود، هنگام بازگشت، پس از برخورد با یک سواری کوئیک و سُرخوردن بر روی سطح جاده، واژگون شد.

وی با بیان اینکه سرنشینان این آمبولانس در سلامت بسر می‌برند، افزود: راننده و سرنشین خودروی سواری که احساس اضطراب و کمی درد داشتند، با فراخوانی یک آمبولانس دیگر و به کمک نیرو‌های اورژانس راهی بیمارستان شدند.