معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر آماده‌باش ۱۰۰ درصدی شهرداری‌ها، خواستار استقرار تیم‌های واکنش سریع در نقاط پرخطر و آسیب‌پذیر استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عبدالرضا دادبود در نشست کمیته پیشگیری از خطر سیلاب و ستاد مدیریت بحران استان که در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تداوم فعالیت سامانه بارشی برگزار شد، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه در روز جاری در سراسر استان ادامه دارد و ضروری است همه شهرداری‌ها با آمادگی کامل و بسیج تمام امکانات و تجهیزات در میدان حضور داشته باشند.

وی افزود: ارزیابی مستمر میزان آمادگی، شناسایی نقاط بحرانی، گلوگاه‌های مستعد آب‌گرفتگی و مناطق دارای سابقه آسیب‌پذیری باید در دستور کار شهرداری‌ها قرار گیرد و تیم‌های واکنش سریع با تجهیزات و امکانات موردنیاز در این نقاط مستقر شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر هم‌افزایی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: هماهنگی و تقسیم کار مناسب میان مجموعه‌های مسئول، اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را افزایش می‌دهد و مدیریت حوادث احتمالی را سرعت می‌بخشد.

دادبود با اشاره به شرایط نوار ساحلی استان و پیش‌بینی خروش امواج دریا افزود: شهرداری‌های شهر‌های ساحلی باید با توجه ویژه به مخاطرات احتمالی، آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات خود را تقویت و اقدامات لازم را برای پیشگیری از خسارت انجام دهند.

وی در پایان بر پایش مستمر معابر، مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی و نقاط مستعد آب‌گرفتگی و همچنین آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری و امدادی تأکید کرد.