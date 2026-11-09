چهار دیپلمات از کشور‌های عضو گروه هفت اعلام کردند نشست وزیران امور خارجه این گروه که روز دوشنبه در پاریس برگزار می‌شود، این امکان را برای متحدان واشنگتن فراهم می‌کند تا ارزیابی کنند که آیا شکست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در انتخابات میان دوره‌ای، می‌تواند رویکرد رئیس جمهور آمریکا را در قبال اوکراین، خاورمیانه و شرکای سنتی این کشور تغییر دهد یا خیر.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای هفته گذشته متحمل شکستی سنگین شد و از ماه ژانویه، کنترل هر دو مجلس کنگره را به حزب دموکرات واگذار خواهد کرد؛ که به گفته دیپلمات ها، این تحول می‌تواند دامنه مانور کاخ سفید را محدود کند.

با این حال، این دیپلمات‌ها هشدار دادند که نباید انتظار بازگشت به «چند جانبه گرایی» سنتی آمریکا را داشته باشیم، چرا که سیاست خارجی همچنان کاملاً تحت کنترل دونالد ترامپ باقی خواهد ماند.

نشست وزیران امور خارجه گروه هفت که در لحظات آخر از شهر مارسی به پاریس منتقل شد، نخستین دیدار مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که از او به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ یاد می‌شود، با همتایانش در گروه هفت، پس از انتخابات میان دوره‌ای در این کشور است. علاوه بر وزیران امور خارجه این گروه، وزیران امور خارجه چند کشور دیگر، از جمله اوکراین، عربستان سعودی، مصر، کره جنوبی و برزیل نیز به این نشست دعوت شده‌اند.

انتظار می‌رود که اوکراین محور اصلی این گفت‌و‌گو‌ها باشد و این در حالی است که فردا قرار است یک دیدار سه جانبه در ابوظبی، با میانجی گری واشنگتن و با حضور نمایندگان کی یف و مسکو برگزار شود.

مقامات کشور‌های اروپایی، از جمله فرانسه و همچنین نمایندگانی از ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و کمیسیون اروپا نیز قصد دارند در پایتخت امارات حضور یابند، هر چند که بعید است بتوانند در خودِ مذاکرات سه جانبه شرکت داشته باشند.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، هفته گذشته هشدار داد که اگر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به جای توافق بر سر یک رویکرد مشترک، همچنان راهبرد‌های انفرادی خود را دنبال کنند، این اتحادیه ممکن است جایگاه و اهمیت خود را در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین از دست بدهد؛ موضوعی که انتظار می‌رود در نشست پاریس نیز مطرح شود. این اظهارات نخست وزیر ایتالیا از بروز اختلاف میان اروپایی‌ها حکایت دارد.

این دیپلمات‌ها با تاکید بر اینکه وضعیت اوکراین وخیم است، هشدار دادند هشدار دادند که اگر چه خطوط مقدم تا حد زیادی تثبیت شده است، اما روسیه اکنون راهبرد هدف قرار دادن نظام‌مند زیرساخت‌های انرژی اوکراین را در پیش گرفته است تا در طول زمستان، موجب قطع سراسری برق در این کشور شود.

یکی دیگر از مسائل کلیدی دستور کار این نشست، مسئله جنگ در ایران است؛ که متحدان واشنگتن در گروه هفت بار‌ها بدبینی خود را نسبت به آن ابراز کرده‌اند. آنها نگرانند که هرگونه عملیات نظامی جدید از سوی آمریکا، به جای آنکه به حل و فصل بحران کمک کند، موجب تشدید آن می‌شود.

علاوه بر این، گفت‌و‌گو‌های روز دوشنبه ممکن است اختلاف نظر‌ها میان فرانسه و آمریکا درباره لبنان را آشکار کند. پاریس خواهان ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید در جنوب لبنان تحت نظارت سازمان ملل متحد است و گزینه‌های متعددی را مطرح کرده که از جمله می‌تواند به استقرار یک نیروی بین المللی به رهبری فرانسه و ایتالیا اشاره کرد.

اگرچه مقامات فرانسوی به طور غیررسمی اذعان کرده‌اند که واشنگتن تمایلی به پذیرش برخی از این پیشنهاد‌ها ندارد، اما به گفته این دیپلمات ها، این نشست گروه هفت فرصتی را برای متحدان فراهم می‌کند تا مواضع خود را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند.