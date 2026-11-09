استاندار در جلسه مدیریت بحران گلستان به معاونان خود دستور داد برای بررسی و کنترل اوضاع در مناطق شرقی و غربی استان مستقر شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با دستور علی اصغر طهماسبی استاندار، محمد حمیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار در شرق گلستان، سید مهدی مهیایی معاون عمرانی در غرب گلستان و استاندار در مرکز استان مستقر وآخرین وضعیت بارش‌ها را رصد می‌کنند تا متناسب با شرایط دستورات لازم را صادر کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استان هم از مردم خواست:از سفر‌های غیر ضروری و از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند همچنین از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه کاره، داربست‌ها و درختان کهنسال و فرسوده خودداری شود.

عبدالغفور غراوی افزود: مردم از فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی در این مدت دوری کنند وهمچنین جابجایی عشایر در این مدت انجام نشود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان هم از آماده‌باش کامل نیرو‌ها و تجهیزات راهداری خبر داد و گفت: ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین و ۳۰۰ نیروی راهداری برای مقابله با پیامد‌های این سامانه بارشی در آماده‌باش هستند.

عادل مصدقی از استقرار ۲۳ دستگاه ماشین‌آلات نمک‌پاش و برف‌روب در ۱۰ راهدارخانه عملیاتی استان خبر داد و افزود: نیرو‌های زمستانی در محور‌های کوهستانی از جمله چهارباغ، خوش‌ییلاق، درازنو و جنگل گلستان مستقر شده‌اند و تجهیزات لازم برای مقابله با بارش احتمالی برف نیز ذخیره‌سازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با تأکید بر تداوم آماده‌باش نیرو‌ها تا پایان فعالیت سامانه بارشی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی، با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس بگیرند.