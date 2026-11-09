به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با دستور علی اصغر طهماسبی استاندار، محمد حمیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار در شرق گلستان، سید مهدی مهیایی معاون عمرانی در غرب گلستان و استاندار در مرکز استان مستقر وآخرین وضعیت بارش‌ها را رصد می‌کنند تا متناسب با شرایط دستورات لازم را صادر کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استان هم از مردم خواست:از سفر‌های غیر ضروری و از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند همچنین از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه کاره، داربست‌ها و درختان کهنسال و فرسوده خودداری شود.

عبدالغفور غراوی افزود: مردم از فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی در این مدت دوری کنند وهمچنین جابجایی عشایر در این مدت انجام نشود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان هم از آماده‌باش کامل نیرو‌ها و تجهیزات راهداری خبر داد و گفت: ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین و ۳۰۰ نیروی راهداری برای مقابله با پیامد‌های این سامانه بارشی در آماده‌باش هستند.

عادل مصدقی از استقرار ۲۳ دستگاه ماشین‌آلات نمک‌پاش و برف‌روب در ۱۰ راهدارخانه عملیاتی استان خبر داد و افزود: نیرو‌های زمستانی در محور‌های کوهستانی از جمله چهارباغ، خوش‌ییلاق، درازنو و جنگل گلستان مستقر شده‌اند و تجهیزات لازم برای مقابله با بارش احتمالی برف نیز ذخیره‌سازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با تأکید بر تداوم آماده‌باش نیرو‌ها تا پایان فعالیت سامانه بارشی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی، با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس بگیرند.