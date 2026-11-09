هم‌زمان با ادامه بارندگی‌ها در مازندران، مدیریت بحران استان خواستار بسیج امکانات امدادی و خدماتی، پایش نقاط پرخطر و آمادگی شهرداری‌ها برای پیشگیری از حوادث احتمالی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی و پیش‌بینی بارندگی در اغلب شهر‌های استان، بر آمادگی حداکثری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نیرو‌های امدادی برای پیشگیری از حوادث احتمالی تأکید کرد.

محمدی گفت: با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی و هشدار‌های صادرشده از سوی هواشناسی، احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و بروز سیلاب‌های محلی وجود دارد و همه دستگاه‌های مسئول باید با حساسیت بیشتری شرایط را مدیریت کنند.

وی افزود: شهرداری‌ها باید به‌صورت مستمر وضعیت کانال‌ها، جوی‌ها، دهانه پل‌ها، مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی و نقاط دارای سابقه آب‌گرفتگی را بررسی کنند و در صورت مشاهده هرگونه انسداد، بلافاصله برای رفع آن اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت حضور میدانی نیرو‌های عملیاتی گفت: ماشین‌آلات، تجهیزات و امکانات امدادی و خدماتی باید در آماده‌باش کامل باشند و گروه‌های واکنش سریع نیز با اولویت‌بندی نقاط پرخطر، آمادگی لازم برای مداخله فوری را داشته باشند.

محمدی با اشاره به مخاطرات احتمالی در مناطق ساحلی افزود: با توجه به مواج بودن دریا و احتمال خروش امواج، شهر‌های ساحلی باید تمهیدات ویژه‌ای را در دستور کار قرار دهند و پایش مستمر نوار ساحلی و پیشگیری از حوادث احتمالی را جدی بگیرند.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان را از الزامات مدیریت شرایط جوی دانست و گفت: هدف اصلی، پیشگیری از خسارت، کاهش آسیب‌پذیری مناطق مختلف استان و واکنش سریع و مؤثر در صورت وقوع حوادث احتمالی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در پایان از شهروندان خواست هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند، از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تردد غیرضروری در مناطق پرخطر و فعالیت‌های دریایی در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌ها را فقط از مراجع رسمی دنبال کنند.