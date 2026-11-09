مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران با تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها گفت: تقویت مهارت تحلیل و اعتبارسنجی محتوا و ارتقای مسئولیت اجتماعی کاربران، از راهکارهای مقابله با اخبار جعلی در عصر هوش مصنوعی است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط‌عمومی انجمن سواد رسانه‌ای ایران، دکتر محمدصادق افراسیابی در رویداد علمی «دانشگاه و رسانه؛ از آموزش تا روایتگری حرفه‌ای» با تأکید بر ضرورت گنجاندن درس سواد رسانه‌ای در تمامی رشته‌های دانشگاهی اظهار کرد: این درس مختص دانشجویان ارتباطات نیست و دانشجویان رشته‌هایی مانند پزشکی و مهندسی نیز به آموزش این مهارت نیاز دارند.

وی با اشاره به تفاوت دانش استفاده از رسانه و سواد رسانه‌ای افزود: سواد رسانه‌ای مجموعه‌ای از مهارت‌هاست که به مخاطب کمک می‌کند درباره صحت و اعتبار پیام‌های دریافتی تصمیم بگیرد و محتوای رسانه‌ای را به‌درستی تحلیل کند.

مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، شناخت فرستنده، هدف و ابعاد پنهان پیام را برای مواجهه آگاهانه با محتوای رسانه‌ای ضروری دانست و گفت: تحلیل زبان، قالب و زمینه تولید و انتشار محتوا، به مخاطب کمک می‌کند سازوکار اثرگذاری پیام‌ها را بشناسد.

افراسیابی همچنین با اشاره به گسترش اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: کاربران باید در مواجهه با اخبار مهم، اعتبار منابع را بررسی کنند و نبود یک خبر در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی را نشانه‌ای برای تردید در صحت آن بدانند.

وی مسئولیت اجتماعی را از اصول مهم تولید محتوا برشمرد و افزود: محتوای موفق صرفاً محتوایی نیست که بازدید بیشتری داشته باشد، بلکه باید علاوه بر جذابیت، اثربخش و در راستای حل مسائل جامعه باشد.

این استاد سواد رسانه‌ای با اشاره به نقش بازی‌های رایانه‌ای و مدل‌های درآمدی رسانه‌ها، بر ضرورت تولید محتوای مسئولانه و آگاهانه تأکید کرد.