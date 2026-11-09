وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت تحول در رویکرد‌های رسانه‌ای و حرکت از اطلاع‌رسانی سنتی به روایتگری راهبردی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدرضا صالحی‌امیری، در نشست با کارکنان روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی و پایگاه خبری میراث‌آریا، با تبیین جایگاه راهبردی رسانه در معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران، بر ضرورت ارتقای استاندارد‌های تولید محتوا، توسعه تعاملات رسانه‌ای بین‌المللی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین روایتگری تاکید کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: این وزارتخانه با بخش مهمی از هویت تاریخی و تمدنی کشور سروکار دارد، میراثی که ریشه در هزاران سال تاریخ، فرهنگ، هنر و تمدن این سرزمین دارد و معرفی شایسته آن مستلزم نگاهی حرفه‌ای، راهبردی و مبتنی بر شناخت دقیق مخاطبان است.

وی با تاکید بر اینکه ماموریت روابط‌عمومی و رسانه نباید به اطلاع‌رسانی روزمره و انعکاس اخبار و برنامه‌های دستگاه محدود شود، افزود: روابط‌عمومی مسئولیت مهمی در روایتگری از هویت ایرانی و انتقال پیام فرهنگی کشور به جامعه و افکار عمومی جهان بر عهده دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تولید محتوای مستند، باکیفیت، جذاب و برخوردار از استاندارد‌های حرفه‌ای را از الزامات معرفی میراث ایران دانست و تصریح کرد: محتوای رسانه‌ای باید افزون بر انتقال اطلاعات دقیق، قادر به برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب و بازنمایی ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی نهفته در آثار و داشته‌های ایران باشد.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت شناخت زبان و ذائقه رسانه‌ای مخاطبان بین‌المللی خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های ایران به جهان مستلزم عبور از الگو‌های سنتی اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری هدفمند از رسانه‌های نوین، تولیدات چندرسانه‌ای، ابزار‌های دیجیتال و قالب‌های خلاقانه روایتگری است.

وی افزود: آثار تاریخی و باستانی، محوطه‌های میراث‌جهانی، موزه‌ها، آیین‌ها، سنت‌ها، هنر‌های بومی، صنایع‌دستی و جاذبه‌های طبیعی ایران، سرمایه‌هایی ارزشمند برای حضور موثر در عرصه رسانه‌ای جهان هستند و باید این ظرفیت‌ها با زبانی حرفه‌ای و متناسب با استاندارد‌های بین‌المللی معرفی شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت عبور از معرفی صرفا توصیفی آثار و جاذبه‌ها گفت: روایتگری از میراث ایران باید ابعاد انسانی، فرهنگی و تمدنی این سرمایه‌ها را نیز دربرگیرد تا مخاطب، افزون بر شناخت یک اثر تاریخی یا جاذبه گردشگری، با پیشینه، معنا و ارزش‌های نهفته در آن ارتباط برقرار کند.

صالحی‌امیری توسعه تعاملات رسانه‌ای با رسانه‌های داخلی و خارجی را از الزامات تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور دانست و اظهار کرد: ارتباط حرفه‌ای با رسانه‌های بین‌المللی، تولید محتوای مستند، ارائه اطلاعات معتبر و فراهم‌کردن زمینه آشنایی خبرنگاران خارجی با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری ایران می‌تواند به شکل‌گیری تصویری دقیق‌تر و واقعی‌تر از کشور در افکار عمومی جهان کمک کند.

وی همچنین با اشاره به نقش فزاینده فضای مجازی در شکل‌دهی به شناخت مخاطبان از کشور‌ها و فرهنگ‌ها، بر اهمیت تولید محتوای تصویری و چندرسانه‌ای باکیفیت، عکاسی و فیلم‌سازی حرفه‌ای و استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی و هوش مصنوعی تاکید کرد و افزود: این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه معرفی گسترده‌تر آثار و جاذبه‌های کمترشناخته‌شده ایران را فراهم کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیوند‌های هویتی و کارکردی سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: این سه عرصه ظرفیت‌های مکمل و گسترده‌ای برای روایت تاریخ، فرهنگ، هنر و تمدن ایران دارند، به‌گونه‌ای که معرفی یک بنای تاریخی می‌تواند به بازخوانی تاریخ و معماری یک منطقه، معرفی یک آیین به شناخت میراث ناملموس و معرفی یک هنر سنتی به بازنمایی هویت فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی جامعه منجر شود.

صالحی‌امیری در ادامه، با قدردانی از تلاش کارشناسان، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و تولیدکنندگان محتوای مجموعه میراث‌آریا و روابط‌عمومی، سرمایه انسانی متخصص را از ارکان ارتقای کیفیت فعالیت‌های رسانه‌ای دانست و بر ضرورت تقویت دانش و مهارت‌های حرفه‌ای در این حوزه تاکید کرد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود، ماموریت رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی را فراتر از بازتاب عملکرد یک دستگاه اجرایی توصیف کرد و گفت: میراث‌فرهنگی ایران بازتاب‌دهنده هویت، اندیشه، هنر و شیوه زیست مردمانی است که در طول هزاران سال در شکل‌گیری تمدن ایرانی نقش داشته‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: روابط‌عمومی این وزارتخانه با ارتقای استاندارد‌های تولید محتوا، تقویت تعاملات رسانه‌ای و حرکت به سوی روایتگری خلاقانه، عمیق و مخاطب‌محور می‌تواند نقشی مؤثر در معرفی هویت و تمدن ایرانی و تقویت جایگاه فرهنگی ایران در جهان ایفا کند.