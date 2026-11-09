به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، گفت: این حادثه ساعت ۱۶ روزگذشته در محدوده حر ۴۸، به مرکز فرماندهی اعلام شد که در پی آن آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

سرآتشیار معین رضا فرخنده، افزود: با حضور نیرو‌های عملیاتی در محل، مشخص شد یک زن و شوهر حدوداً ۷۰ ساله دچار مسمویت ناشی از گاز مونواکسید کربن شده‌اند که این حادثه منجر به فوت هر دو نفر شده بود.

فرخنده ادامه داد: علت دقیق وقوع حادثه در دست بررسی است.