فراخوان بخش تخصصی «مد و رسانه» چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، با محوریت «کشف ایران» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این بخش با هدف شناسایی و معرفی رسانه‌های تخصصی، روزنامه‌نگاران و آثار رسانه‌ای حوزه مد و لباس و با رویکرد تقویت روزنامه‌نگاری تخصصی، حمایت از تولید محتوای اختصاصی و توسعه ارتباط رسانه‌ها با زیست‌بوم مد و لباس کشور برگزار می‌شود.

پایگاه‌های خبری تخصصی، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌های دیجیتال و وب‌سایت‌های تخصصی و همچنین رسانه‌های رسمی فعال در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند در این بخش مشارکت کنند.

کیفیت روزنامه‌نگاری، ارزش خبری و تخصصی، تحقیق و استناد، استمرار فعالیت، تولید محتوای اختصاصی و رعایت اخلاق حرفه‌ای از جمله شاخص‌های ارزیابی آثار و عملکرد رسانه‌هاست.

جوایز این بخش در دو سطح «اثر برگزیده» و «رسانه برگزیده» پیش‌بینی شده است و داوری آثار، در صورت رسیدن متقاضیان به حد نصاب، انجام خواهد شد.

محور «کشف ایران» نیز بر معرفی میراث پوشاک ایرانی، ظرفیت‌های نساجی، هنر‌های بومی، استعداد‌های محلی و توانمندی‌های اقتصادی استان‌های کشور تمرکز دارد.

متقاضیان می‌توانند برای آگاهی از شرایط و ضوابط مشارکت، متن کامل فراخوان را مطالعه کنند. جزئیات زمان‌بندی، نحوه ثبت‌نام و نشانی سامانه ارسال آثار متعاقباً از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.