به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عابدین کوهی اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری، ۳۵۰۰ پرونده به ستاد صبر استان ارجاع شده که از این تعداد، ۲۹۰۰ پرونده به سازش منجر شده است؛ به این ترتیب، ۸۱ درصد پرونده‌های ارجاعی به این ستاد با مصالحه طرفین مختومه شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان، ادامه داد: با تلاش مجموعه شورا‌ها و استفاده از ظرفیت صلح‌یاران، استان ایلام در حوزه صلح و سازش عملکرد قابل توجهی داشته و به دلیل این عملکرد در سال گذشته به‌عنوان استان برتر کشور در این حوزه شناخته شده است.

کوهی با اشاره به فعالیت ۱۵۱ شعبه شورای حل اختلاف در استان افزود: در حال حاضر ۱۸۰۰ صلح‌یار در ستاد صبر استان فعالیت دارند که با میانجیگری میان افراد؛ برای حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش افزود: استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و تقویت فرهنگ میانجیگری و گذشت در جامعه می‌تواند نقش مؤثری در حل اختلافات مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی داشته باشد.

کوهی با اشاره به هجدهم آبان‌ماه، سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف در کشور، اضافه کرد: ۲۵ سال از تأسیس این نهاد می‌گذرد و شورا‌های حل اختلاف در این مدت با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش و تلاش برای مصالحه در پرونده‌های قضایی فعالیت کرده‌اند.

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام در پایان بر ضرورت تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو، گذشت و سازش در جامعه و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت صلح‌یاران برای حل اختلافات تأکید کرد.

در ادامه این نشست؛ معاون سیاسی استاندار نیز با تأکید بر ضرورت همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران گفت: همه موظفیم که تلاش کنیم اردو‌های راهیان نور به بهترین صورت برگزار شود.

تاج الدین صالحیان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت اردو‌های راهیان نور؛ زمینه خنثی‌سازی تهاجم دشمن و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید فراهم شود.