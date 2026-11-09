به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،در مرحله شهرستانی این مسابقات، ۷۰۰ نفر از کارکنان وظیفه در ۱۲ رشته مهارتی با یکدیگر رقابت کردند که از این میان ۲۵ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

در پایان این مرحله نیز ۱۲ نفر به‌عنوان برگزیدگان استان، جواز حضور در رقابت‌های کشوری را کسب خواهند کرد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان، دوشنبه ۱۸ آبان در آیین افتتاحیه این مسابقات، آموزش‌های مهارتی را یکی از مسیرهای مؤثر ورود جوانان به بازار کار دانست و گفت: فراگیری آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کسب مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، زمینه‌ساز اشتغال پایدار است.

شهرام ملایی‌هزاروندی، با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای افزود: این سازمان با تنوع رشته‌های آموزشی و شناسایی ۱۹ گروه هدف، زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی به اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و کارکنان وظیفه را فراهم کرده است.

ملایی‌هزاروندی با تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی پیش از ورود به بازار کار ادامه داد: جوانانی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار و فعالیت در حوزه کارآفرینی هستند، باید مهارت‌های تخصصی و فنی متناسب با نیاز بازار کار را فرا بگیرند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان همچنین با اشاره به تحولات بازار کار و ظهور فناوری‌های جدید گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیازهای آینده مشاغل و تربیت نیروی انسانی متخصص انجام شود.

وی دوران خدمت سربازی را فرصتی برای توانمندسازی جوانان دانست و افزود: پادگان‌ها و محیط‌های خدمت می‌توانند به بستری برای یادگیری مهارت‌های فنی و شغلی تبدیل شوند تا جوانان پس از پایان خدمت، با آمادگی بیشتری وارد بازار کار شوند و حتی به سمت کارآفرینی حرکت کنند.

ملایی‌هزاروندی در پایان، برگزاری مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه را فرصتی برای شناسایی استعدادها، ارتقای توانمندی‌های فنی و گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی در میان سربازان عنوان کرد.