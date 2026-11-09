معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان البرز با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر کیفیت محصولات در شرایط بحرانی اعلام کرد: شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌های تولید، مجوزی برای عدول از الزامات استاندارد نیست و تولیدکنندگان باید در همه شرایط، سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان را در اولویت قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ؛ موسوی در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با بیان اینکه استانداردسازی باید در تمام مراحل تولید مورد توجه قرار گیرد، گفت: کیفیت محصول نباید صرفاً با انجام آزمایش در پایان خط تولید سنجیده شود، بلکه پیشگیری از بروز نقص و کنترل مستمر فرآیند تولید، اساس مدیریت نوین کیفیت است.

وی افزود: رعایت استاندارد باید از مراحل تحقیق و توسعه، طراحی محصول و انتخاب مواد اولیه آغاز شود و تا تولید، بسته‌بندی، انبارداری، توزیع و خدمات پس از فروش ادامه داشته باشد.

معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد البرز با اشاره به نقش تعیین‌کننده مواد اولیه در کیفیت محصول اظهار کرد: استفاده از مواد اولیه نامرغوب، حتی با انجام آزمایش‌های متعدد در مراحل بعدی، به‌سادگی قابل جبران نیست؛ از این رو کنترل کیفیت باید از ابتدای زنجیره تولید مورد توجه قرار گیرد.

موسوی با بیان اینکه کیفیت، مسئولیت یک بخش خاص در واحدهای صنعتی نیست، تصریح کرد: تمام ارکان یک مجموعه تولیدی، از مدیریت ارشد تا کارکنان و بخش‌های اجرایی، در تحقق الزامات کیفیت و استاندارد مسئولیت دارند.

وی استانداردسازی را یکی از ابزارهای افزایش بهره‌وری اقتصادی دانست و گفت: اجرای صحیح استانداردها علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات، با کاهش ضایعات، جلوگیری از دوباره‌کاری و مدیریت بهتر منابع، هزینه‌های تولید را نیز کاهش می‌دهد.

این مسئول با اشاره به ضرورت ارتقای دانش تخصصی فعالان حوزه تولید از برگزاری بیش از ۱۵ هزار و ۴۷۲ ساعت آموزش تخصصی برای مخاطبان برون‌سازمانی در سال جاری خبر داد و افزود: مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد، کارشناسان رسمی و تولیدکنندگان از مخاطبان این دوره‌های آموزشی هستند.

موسوی ادامه داد: مدیران کنترل کیفیت که پروانه فعالیت سه‌ساله دریافت می‌کنند، موظف‌اند هر سال ۱۶ ساعت آموزش تخصصی بگذرانند و دوره‌های آموزشی نیز متناسب با نیاز مخاطبان برنامه‌ریزی می‌شود. متقاضیان می‌توانند از طریق درگاه اداره کل استاندارد استان البرز، دوره‌های مورد نظر خود را انتخاب کنند.

معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد البرز همچنین از اجرای برنامه‌های ترویجی برای نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد در میان دانش‌آموزان خبر داد و گفت: طرح سفیران استاندارد با هدف آشنایی نسل دانش‌آموز با مفاهیم کیفیت، ایمنی، استاندارد و حقوق مصرف‌کننده اجرا می‌شود.

وی افزود: در سال جاری، آموزش در حدود ۲۰ مدرسه و گسترش شبکه سفیران استاندارد به ۸۰ دانش‌آموز هدف‌گذاری شده که تاکنون ۳۰ دانش‌آموز آموزش‌های تخصصی این طرح را دریافت کرده‌اند.

موسوی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در ارتقای کیفیت تولید نیز اظهار کرد: ایجاد شبکه ارتباطی میان دانشگاه‌ها و واحدهای صنعتی استان در دستور کار قرار دارد تا دانش و توان علمی مراکز دانشگاهی در مسیر پاسخگویی به نیازهای واقعی صنعت به کار گرفته شود.

وی در بخش دیگری از این برنامه، استاندارد را یکی از الزامات حضور مؤثر در بازارهای رقابتی دانست و گفت: تولیدکنندگان برای حفظ جایگاه خود و توسعه بازار، علاوه بر رعایت حداقل الزامات استاندارد، باید حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی را نیز در برنامه‌های خود قرار دهند.

معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد البرز در پایان از انتشار محتوای آموزشی و ترویجی در درگاه این اداره کل خبر داد و گفت: کتاب الکترونیکی «آنچه باید درباره گندم، آرد و نان بدانیم» و مجموعه پادکست‌های آموزشی از جمله منابعی است که در بخش دانستنی‌های استاندارد برای استفاده علاقه‌مندان در دسترس قرار دارد.