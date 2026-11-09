سیدعلی میرفتاح هنرمند نقاش با اشاره به اعتراضات مردم فرانسه، عنوان کرد: بعضی از رفقای ما گفتند که فرانسوی‌ها جهان اولی هستند و اعتراض آنها با ما فرق می‌کند، می‌خواستم بگویم که «آسیب به نوبت».

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مراسم رونمایی از این اثر با حضور جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی و مدیران حوزه هنری در نگاه‌خانه سوره برگزار شد.

سیدعلی میرفتاح درباره موضوع این اثر گفت: این تابلو تحت تأثیر اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه که به همراهی اقشار کارگری و فرهنگی منتهی شد، نقاشی شده و بیشتر سعی در وقایع‌نگاری اوضاع پاریس دارد.

میرفتاح در خصوص جنبه سیاسی این اثر افزود: بعضی از رفقا گفتند فرانسوی‌ها جهان اولی هستند و اعتراض آن‌ها با ما فرق می‌کند، می‌خواستم بگویم که آسیاب به نوبت. در واقع، جنبه سیاسی این اثر بر جنبه‌های دیگرش غالب است.

محمدمهدی دادمان (رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی)، بشیر بی‌آزار (نویسنده و خبرنگار)، محمدرضا سمیعی (نویسنده و پژوهشگر)، سیدشهاب‌الدین شکیبا (مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری) و مصطفی گودرزی (مشاور علمی و هنری هنری موسسه فرهنگی هنری «نام») در مراسم آئین رونمایی حضور داشتند.