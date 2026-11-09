به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، احمد صفاری سفیر ترددی جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور، در آستانه عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و برنامه‌های خود را برای پیشبرد همکاری‌های دوجانبه تشریح کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در انجام مسئولیت‌های محوله، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی و کنسولی تأکید کرد.