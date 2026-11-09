بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی سراسر کشور و با شعار شورای دانش‌آموزی، پرچمدار حل مسئله برای ایران مقتدر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات شورای دانش آموزی در شهرستان ری امروز با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از معاونان و مدیریت آموزش و پرورش در مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا شهرستان ری برگزار شد و دانش‌آموزان باحضور در پای صندوق‌های رأی، نمایندگان خود را برای عضویت در شورای دانش‌آموزی انتخاب کردند.

در این مراسم معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش آفرینی دانش آموزان درانتخابات شورای دانش آموزی گفت: برگزاری این انتخابات فرصتی برای درک صحیح دانش آموزان در مشارکت صحیح و هدفمند و یادگیری راه و رسم اجتماعی و قرار گرفتن در جریان تربیت اجتماعی و مسیر جامعه پذیر شدن آنان کمک بزرگی می‌کند

صادق حسین زاده ملکی افزود: شورای دانش آموزی همچنین فرصتی برای رقابت سالم دانش آموزان است تا در آن بتوانند حقوق هم را رعایت کنند، مسوولیت اجتماعی خود رابفهمند و مسولیت پذیر باشند. وی افزود: امروز شرایطی فراهم شده تا دانش آموزان با شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی به خود باوری برسند و فعالیت‌های اجتماعی را آغاز کنند و مسائل پیرامون خود را ببینند و برای حل مشکلات آنها همفکری و تلاش کنند.