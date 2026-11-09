مجری برنامه تلویزیونی «پارادایس»، گفت: «پارادایس» تلاشی برای تغییر نگاه جامعه به افراد دارای معلولیت و جایگزین کردن فرهنگ ترحم با تکریم است، برنامه‌ای که با روایت زندگی، شخصیت و تجربه‌های قهرمانان پارالمپیک، می‌کوشد آنان را به الگو‌هایی الهام‌بخش برای همه افراد جامعه تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی زرگر با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره شکل‌گیری برنامه «پارادایس» افزود: نام این برنامه از ترکیب مفهوم بهشت و واژه پارا در پارالمپیک الهام گرفته شده است، چراکه ورزشکاران پارالمپیکی با عبور از دشواری‌های زندگی، برای خود بهشتی از موفقیت و افتخار می‌سازند و به قله‌هایی دست پیدا می‌کنند که شاید از نگاه بسیاری دست‌نیافتنی باشد.

وی با اشاره به هدف اصلی این برنامه گفت: از ابتدای شکل‌گیری «پارادایس» تلاش کردیم نگاه مبتنی بر ترحم به افراد دارای معلولیت را با فرهنگ تکریم جایگزین کنیم. برای ما مهم است که مخاطبان به‌جای تمرکز بر دشواری‌های زندگی این افراد، شخصیت، توانمندی‌ها، سبک زندگی و مسیر موفقیت آنها را بشناسند.

مجری برنامه «پارادایس» با تأکید بر اینکه قهرمانان پارالمپیک می‌توانند برای تمام افراد جامعه الهام‌بخش باشند، تصریح کرد: این ورزشکاران تنها برای افرادی با شرایط مشابه خود الگو نیستند، بلکه هر انسانی می‌تواند از نگرش و شیوه زندگی آنها درس بگیرد. بسیاری از این قهرمانان شرایطی را که در زندگی با آن مواجه شده‌اند، به نقطه قوت و انگیزه‌ای برای پیشرفت تبدیل کرده‌اند.

زرگر با اشاره به حضور قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در این برنامه گفت: از جمله مهمانان «پارادایس» می‌توان به شاهین ایزدیار، روح‌الله رستمی، فائزه احمدی، زینب ملکی، صادق بیگدلی، امیرحسین علیپور و آیلار جامی اشاره کرد. همچنین با ورزشکارانی همچون سیمین مظفری و هستی همایونی که هر دو در آسایشگاه بزرگ شده‌اند و اکنون عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر هستند، گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

وی با اشاره به برخی دستاورد‌های ورزشکاران حاضر در برنامه گفت: امیرحسین علیپور در رشته پرتاب وزنه پارادوومیدانی رکورد آسیا را با ثبت رکورد ۱۴ متر و ۹۹ سانتی‌متر جابه‌جا کرده است. همچنین شاهین ایزدیار از قهرمانان پرافتخار پاراشناست و در بازی‌های آسیایی هانگژو موفق به کسب شش مدال طلا شد.

زرگر با انتقاد از کم‌توجهی برخی رسانه‌ها به افتخارات ورزشکاران پارالمپیکی افزود: این قهرمانان ظرفیت بسیار زیادی برای معرفی و الگوسازی دارند و رسانه‌ها، اعم از تلویزیون، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فضای مجازی، می‌توانند بیش از گذشته به دستاورد‌ها و زندگی آنها بپردازند.

وی درباره ویژگی‌های مشترک مهمانان برنامه نیز گفت: یکی از نکات تأثیرگذار در گفت‌و‌گو با این ورزشکاران، علاقه عمیق آنها به سربلندی کشور و شادی مردم است. برای بسیاری از آنها بالا رفتن پرچم ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی گاهی از مدال‌آوری خود بیشتر به خوشحالی مردم فکر می‌کنند. خواسته اصلی آنها نیز فراهم شدن امکانات بهتر برای تمرین و حضور قدرتمندتر در رقابت‌های بین‌المللی است.

مجری «پارادایس» با اشاره به دشواری‌های تمرین ورزشکاران در دوران جنگ افزود: برخی از این ورزشکاران به دلیل شرایط امنیتی برای مدتی امکان تمرین گروهی نداشتند و ناراحتی آنها بیشتر از این بابت بود که فرصت آماده‌سازی مطلوب برای مسابقات را از دست داده بودند.

زرگر درباره نحوه آماده‌سازی برای اجرای برنامه گفت: تولید این مجموعه با همکاری کمیته ملی پارالمپیک و اداره روایت این کمیته شکل گرفت. پیش از گفت‌و‌گو، اطلاعات و داده‌های لازم درباره مهمانان جمع‌آوری می‌شود، اما بخش مهمی از مصاحبه‌ها در فضایی صمیمی و دوستانه پیش می‌رود تا ورزشکاران بتوانند راحت‌تر درباره زندگی، خانواده، تجربه‌های شخصی و مسیر ورودشان به ورزش صحبت کنند.

زرگر همچنین درباره ادامه تولید این مجموعه گفت: در ابتدا با همکاری کمیته ملی پارالمپیک تولید ۱۰ قسمت در دستور کار قرار گرفت، اما با استقبال و همراهی شبکه نسیم، برنامه توسعه پیدا کرد و ۱۰ قسمت دیگر نیز آماده پخش شد. امیدواریم این همکاری ادامه پیدا کند و فرصت معرفی ورزشکاران بیشتری فراهم شود.

وی با بیان اینکه «پارادایس» بیش از آنکه یک برنامه ورزشی باشد، رویکردی اجتماعی دارد، از همکاری شبکه نسیم، اداره روایت و روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک و همچنین دکتر کارگری و دکتر فولادگر قدردانی کرد.

برنامه «پارادایس» با اجرای سیدعلی زرگر، شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش می‌شود و با روایت زندگی قهرمانان پارالمپیک، تلاش دارد تصویری متفاوت از توانمندی‌ها، اراده و سبک زندگی این ورزشکاران به مخاطبان ارائه دهد.