اسامی آثار راه‌یافته به بخش «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در دو بخش رقابتی و مهمان، بدون ترتیب اولویت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آثار راه‌یافته به بخش «سردار آسمانی» بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت اعلام شد. گروه‌های نمایشی منتخب در دو بخش رقابتی و مهمان نیز بدون ترتیب اولویت معرفی شدند.

اسامی آثار رقابتی بخش سردار آسمانی

نمایش خیابانی «بازی کلمات» به کارگردانی احسان محمدیان از استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند

نمایش خیابانی «پرندگان درختان زیتون» به کارگردانی روح الله آریس از استان کرمان - شهر کرمان

نمایش خیابانی «کوچکتر از نخل به بلندای آسمان» به کارگردانی ایوب رحیمی از استان هرمزگان - شهر میناب

نمایش خیابانی «شیرک منهای دو» به کارگردانی آدینه رحیم نژاد استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش خیابانی «اون شب که بارون اومد» به کارگردانی مریم عبدی از استان ایلام - شهر ایلام

نمایش خیابانی «ناوچه دنا» به کارگردانی مهدیه (مینا) اخوان از استان کرمان - شهر کرمان

نمایش خیابانی «دُر غَلطان» به کارگردانی امیر امینی از استان گیلان - شهر لاهیجان

نمایش خیابانی «پایان سکوت کاشی‌ها» به کارگردانی علیرضا شمس از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش خیابانی «آوار در آوار جنگ» به کارگردانی سامان شکیبا از استان البرز - شهر کرج

نمایش خیابانی «ناز پری» به کارگردانی فروزان حسینی از استان تهران - شهر تهران

نمایش خیابانی «شجره طیبه» به کارگردانی پژمان مهراب‌پور از استان خوزستان - شهر خرمشهر

نمایش خیابانی «طالع طلا» به کارگردانی فرشته جعفری از استان زنجان - شهر زنجان

نمایش خیابانی «انتخاب درست» به کارگردانی زهرا بوریایی از لرستان – شهر بروجرد

نمایش خیابانی «نذر نا تمام» به کارگردانی میران سلمانی از هرمزگان – شهر میناب

نمایش خیابانی «فروشی نیست» به کارگردانی شهرزاد رنود اردبیل – شهر اردبیل

نمایش خیابانی «من متولد شدم» به کارگردانی پدرام مجاوری گیلان – شهر لاهیجان

نمایش خیابانی «خوان» به کارگردانی سمایه سیمرغی از آذربایجان شرقی – شهر تبریز

نمایش خیابانی «رویای صورتی تسنیم» به کارگردانی حسین نادری از استان تهران - شهر تهران

اسامی آثار مهمان بخش سردار آسمانی بدون ترتیب اولویت

نمایش خیابانی «علی» به کارگردانی اکبر قهرمانی از استان تهران - شهر پرند

نمایش خیابانی «نسخه خوان» به کارگردانی مجید خسروان از استان تهران - شهر تهران

نمایش خیابانی «ساعت ملاقات» به کارگردانی مرتضی وکیلیان استان تهران - شهر تهران

نمایش خیابانی «دوازده روز عاشقی» به کارگردانی کاظم ارجمند نیا از استان بوشهر - شهر بوشهر

نمایش خیابانی «سنگ» به کارگردانی سعید ذبیحی از استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه

نمایش خیابانی «گرگ و میش» به کارگردانی بیژن مرادی از استان تهران - شهر تهران

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.